Montecatini International Short Film Festival. Un’associazione pesciatina è partner

Montecatini International Short Film Festival dal 5 al 9 novembre 2025.

Il MISFF è un crocevia di storie e visioni, dove registi da tutto il mondo portano i loro cortometraggi, frammenti di vita capaci di parlare una lingua universale.

Nella promozione del Montecatini International Short Film Festival quest’anno è stata coinvolta un’associazione pesciatina, MaMò, “un evento di cultura così importante per la città di Montecatini e ora della intera Valdinievole e di Pescia”, ha detto la vicepresidente Claudia Masini.

Per info, contattare: Direttore Artistico MISFF Marcello Zeppi marcellozeppi@gmail.com – Claudia Masini al 3476828164.