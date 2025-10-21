Venerdì 24 alle 17,30 alla Biblioteca comunale Magnani presentazione del libro scritto da Gianluca Baccani “CHATGPT HA DETTO …“; esplorare i confini, le potenzialità e i rischi di questa nuova frontiera tecnologica.
Interverranno oltre all’autore del libro, il vice sindaco Luca Tridente, il Dottor Andrea Alessandrini; moderatore Dottor Luigi Del Tredici.
“CHATGPT HA DETTO…”. Presentazione del libro
