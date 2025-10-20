Galligani e Voirgar all’istituto Agrario per la presentazione del loro libro

Stamani, lunedì 20, le classi quinte dell’Istituto Tecnico Agrario Anzilotti hanno avuto l’occasione di incontrare i professori Pier Luigi Galligani e Andrea Voirgar, che hanno iniziato e concluso qui da pochi anni la loro carriera e adesso sono in pensione.

Galligani e Voirgar hanno presentato ai ragazzi il volume scritto a quattro mani “Radici e saperi: l’Istituto Agrario oltre il secolo”, che ricostruisce la storia ultracentenaria dell’Anzilotti con uno stile narrativo ricco di aneddoti.

I due professori sono stati anche studenti e hanno vissuto in prima persona i tanti cambiamenti della scuola. Il libro presenta anche un ampio apparato fotografico, frutto di una rigorosa indagine d’archivio.