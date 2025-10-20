“Atteggiamento giusto nonostante importanti assenze”. Parola del presidente

Erano importanti i due punti per una Cestistica incerottata e soprattutto reduce dall’inaspettata sconfitta di Lucca. Hanno dovuto soffrire i pesciatini in special modo nella terza frazione per poi compattarsi e giungere al traguardo a braccia alzate.

<Abbiamo affrontato una squadra solida, reduce da due vittorie nelle prime due uscite. Una formazione strutturata in modo simile a noi e questo ci ha permesso di giocare a viso aperto nonostante le importanti assenze – ha esordito il presidente Ulivieri. Sono contento dell’approccio che abbiamo avuto, con due quarti giocati molto bene, poi, la loro maggiore aggressività e un po’ di stanchezza ci hanno costretto a soffrire fino alla fine, ma siamo comunque riusciti a portarla a casa>.

<Era fondamentale ritrovare la vittoria dopo il passo falso di Lucca e, a giudicare dai risultati, sarà un campionato ancor più equilibrato, ma siamo consapevoli che la squadra crescerà e vincere aiuta ad accelerare questo processo – ha proseguito il numero uno rossoverde. Le assenze ci hanno dato la possibilità di far giocare minuti importanti ai più giovani che si sono fatti trovare pronti e saranno utili anche nelle prossime gare. La strada è ancora lunga ma ho visto buoni segnali. L’atteggiamento è quello giusto e sono soddisfatto di questo inizio»