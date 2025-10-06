ADDIO A STORICO CHEF PESCIATINO. Fu premiato con il Fagiolo d’Oro. Due stelle Michelin

Milano e tutta la Valdinievole piangono Aimo Moroni, lo chef del ristorante “Aimo e Nadia”, deceduto nelle scorse ore a 91 anni.

Nato a Pescia, si era trasferito a Milano con la famiglia a 13 anni. Iniziò a lavorare nei ristoranti milanesi partendo dal basso, lavando i piatti.

A Milano, nel dopoguerra, aveva incontrato la donna che sarebbe diventata sua moglie, Nadia (con lui nella foto di copertina). Insieme, nel 1962, aprirono la La Trattoria di Aimo e Nadia che poi si trasformerà nel ristorante Il Luogo di Aimo e Nadia.

Arrivarono anche significativi riconoscimenti, nel 1980 la prima Stella Michelin e poi nel 1992 la seconda Stella. Il Luogo di Aimo e Nadia è in via Raimondo Montecuccoli, 6 a Milano. Fu premiato con il Fagiolo d’Oro dall’Associazione dei piccoli produttori “Il Ghiareto” Onlus.