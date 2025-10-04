Trasferta garfagnina per il Pescia impegnato contro il Cascio sul campo di Castelnuovo di Garfagnana. Dopo l’amara eliminazione in Coppa ad appannaggio del Chiesina, per i rossoneri c’è la concreta possibilità di un pronto riscatto. Di fronte troveranno una compagine ancora ferma a quota zero e reduce dalla sconfitta nel derby contro il Molazzana per 2-1.
In campionato i rossoneri hanno conquistato due pareggi in altrettante giornate e trovare un sorriso porterebbe nuova vitalità a tutto l’ambiente.
Nello scorso campionato fu ampio successo del Pescia per 4-1.
Pescia contro il Cascio per dimenticare la Coppa
