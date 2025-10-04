Pescia contro il Cascio per dimenticare la Coppa

Trasferta garfagnina per il Pescia impegnato contro il Cascio sul campo di Castelnuovo di Garfagnana. Dopo l’amara eliminazione in Coppa ad appannaggio del Chiesina, per i rossoneri c’è la concreta possibilità di un pronto riscatto. Di fronte troveranno una compagine ancora ferma a quota zero e reduce dalla sconfitta nel derby contro il Molazzana per 2-1.

In campionato i rossoneri hanno conquistato due pareggi in altrettante giornate e trovare un sorriso porterebbe nuova vitalità a tutto l’ambiente.

Nello scorso campionato fu ampio successo del Pescia per 4-1.