Presentazione domande contributo eventi calamitosi

La Regione Toscana ha approvato le modalità di presentazione delle domande di contributo per le attività economiche e produttive extra-agricole danneggiate dagli eventi calamitosi che hanno interessato le province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.

Le richieste potranno essere inviate a partire dal 29 ottobre, chiusura il 9 dicembre.

Le richieste devono essere inviate esclusivamente online tramite il portale www.sviluppo.toscana.it.

I contributi previsti saranno fino a 450.000 € per impresa inclusi rimborsi per premi assicurativi versati nel quinquennio precedente all’evento.

Dal 29 ottobre sarà possibile chiedere chiarimenti a: ocdpc1037@sviluppo.toscana.it

La documentazione completa è disponibile sul sito della Regione Toscana (Amministrazione Trasparente – Interventi straordinari e di emergenza) e sul BURT.