FRANCESCO MARRACCINI da sette anni al vertice dei Carabinieri in città

SETTE ANNI FA, il 29 settembre 2018, l’allora Maresciallo Maggiore Francesco Marraccini prese comando della Stazione dei Carabinieri di Pescia. Oggi, Marraccini è Luogotenente Carica Speciale.

Marraccini, 53 anni, sposato e padre di due figli, ha frequentato la Scuola Marescialli di Firenze, poi ha prestato servizio in Sicilia alla Stazione di Sant’Agata li Battiati (CT) e successivamente al Nucleo Investigativo del reparto Operativo di Catania nella sezione criminalità organizzata.

Ha poi comandato le Stazioni Carabinieri di Castel di Casio (BO) e Porretta Terme (BO). Nella provincia di Pistoia ha ricoperto gli incarichi più recenti, alla stazione di Buggiano e di vicecomandante nella precedente sede di servizio, alla Stazione di Montecatini terme.

Nel mese di giugno 2024 nel corso della Festa dell’Arma dei Carabinieri per il 210° annuale della fondazione, a CollodiMarraccini (foto di copertina) con i colleghi, all’epoca dei fatti in servizio a Pescia, Marescialli Fausto Emanuele e Francesco Buondonno, ha ricevuto un encomio per “condotto, partecipandovi personalmente, ad una articolata e prolungata indagine avviata a seguito di tre decessi per overdose da stupefacenti che ha permesso di individuare i fornitori delle sostanze letali. L’operazione ha consentito di trarre in arresto 26 persone per spaccio di sostanze stupefacenti…”.

Tra le più recenti operazioni:

-il fermo di un nigeriano quarantenne che stava inseguendo ed importunando due adolescenti di 14 e 15 anni nel centro della città.

-l’arresto, per il tramite della Polizia Stradale di Cassino, in provincia di Frosinone, di due uomini presunti colpevoli di aver raggirato un’anziana signora pesciatina inducendola a consegnare preziosi per un valore complessivo di circa 25mila euro, millantando che il figlio aveva fatto un incidente e che in questo modo avrebbe però potuto evitare il carcere.

-l’arresto di un giovane marocchino che aveva dapprima messo a soqquadro un supermercato del centro cittadino poi, una volta all’esterno, avrebbe brandito dei coltelli opponendosi alle forze dell’ordine.

-l’intervento in via Giovanni XXIII, per riportare la calma tra due donne di nazionalità nigeriana che avevano preso a darsi delle botte, a tirarsi i capelli e prendersi a schiaffi.

-l’arresto di un 25enne residente in Valdinievole che aveva picchiato dapprima la propria compagna mandandola al pronto soccorso, poi, una volta lì aveva tentato di aggredire i militari.        Luca Silvestrini

