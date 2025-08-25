AGGREDISCE INFERMIERI E CARABINIERI. Arrestato 25enne extracomunitario

►►► Nella prima mattina di sabato una giovane coppia di origine marocchina è giunta con mezzo proprio al pronto soccorso dell’ospedale di Pescia. I due hanno raccontato di essere caduti da un ciclomotore e di aver riportato, soprattutto la donna, lesioni e ferite su tutto il corpo.

La donna, successivamente, ha confessato agli operatori sanitari che, in realtà, le lesioni riportate erano la conseguenza delle percosse subite dal compagno.

L’uomo, in evidente stato di agitazione, è andato su tutte le furie, ha preso ad inveire e poi aggredire con pugni e calci due degli infermieri. Uno di loro ha riportato ferite curabili in sette giorni.

I Carabinieri della locale stazione sono immediatamente intervenuti riportando la calma. L’uomo, un 25enne residente in Valdinievole, che nel frattempo aveva tentato di aggredire anche i militari, è stato arrestato.

L’episodio fa riemergere la necessità di installare un presidio fisso di polizia in ospedale. Sono d’altronde innumerevoli le aggressioni che ormai quasi quotidianamente ci vengono riproposte dalla TV e dai vari quotidiani, che coinvolgono gli operatori sanitari nello svolgimento del loro servizio, nei vari ospedali e pronto soccorso.