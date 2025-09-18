UN DEFIBRILLATORE IN PIAZZA. Dono di Quelli. L’inaugurazione venerdì

L’associazione Quelli con Pescia nel Cuore, grazie al contributo del socio cavaliere Antonio Guastapaglia, ha donato un defibrillatore semiautomatico esterno che sarà posto presso la sede della Misericordia di Pescia in piazza Mazzini.
La cerimonia di inaugurazione si terrà venerdì 19 settembre alle 17 e 30. Interverranno il sindaco Riccardo Franchi, Lisa Mercorella presidente della Misericordia di Pescia, Piero Paolini già direttore della centrale operativa 118, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Luciana Bartolini.
E naturalmente Lando Silvestrini, presidente di Quelli con Pescia nel Cuore.
A seguire saranno raccolte le iscrizioni per il corso gratuito di formazione BLS-D con riconoscimento di arresto cardiaco, massaggio cardiaco ed utilizzo del DAE che si svolgerà nei prossimi giorni presso i locali della Misericordia di Pescia.
Seguirà un rinfresco a cura del Misericordia di Pescia.
