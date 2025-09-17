OPEN WEEK CARDIOVASCOLARE. Il 26 e 27 settembre a Pescia

Nell’ambito dell’Open Week sulle malattie cardiovascolari, la Fondazione ONDA ETS e l’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia dell’Asl Toscana centro organizzano due giornate dedicate alla prevenzione cardiovascolare, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione.

Durante le giornate saranno offerti servizi clinici, diagnostici e informativi gratuiti nelle aree specialistiche di cardiologia e riabilitazione cardiologica. La mattina del 26 settembre, la SOS Cardiologia offre la possibilità di usufruire – presso il Polo Cardiologico dell’Ospedale di Pescia – di consulenza cardiologica, ECG ed ecocardiogramma, con un numero limitato di 8 posti disponibili.

Il 27 settembre, sempre nella mattina, presso l’Edificio Ex Filanda di Pescia, sarà possibile effettuare valutazioni funzionali con test ergometrico al cicloergometrico o alla pedana mobile a cura della SOS Riabilitazione Cardiologica. I posti disponibili sono 7.

Le prenotazioni, saranno prorogate anche per il giorno 18 settembre, dalle ore 15:00 alle ore 16:30 chiamando il numero 0572/460503.