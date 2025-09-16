SENZA PAROLE. Un gesto vergognoso che la città non merita

I FATTI ►►► Lo scorso 30 agosto è stato svelato il murale in mattonelle pitturate che ritrae l’amico Stefano Vezzani. L’opera muraria, della misura di circa 80 cm per 120, è stata installata in via Cavour, nel tratto di strada che collega il ponte del Duomo con la Cattedrale. Luoghi tanto cari a Stefano…

Sul murale è raffigurato, stilizzato, Stefano esultante, la Cattedrale e le bandiere del Rione Santa Maria.

GESTO IRRIGUARDOSO ►►► Nella notte tra lunedì e martedì, uno o più balordi, che potrebbero essere facilmente individuati grazie alle telecamere pubbliche e private poste in zona, hanno rimosso l’adesivo, stampato su un materiale particolare, resistente all’acqua e che ha proprietà anticalpestamento, che raffigurava Stefano Vezzani esultante.

LE REAZIONI ►►► Incredulità e indignazione per quanto è accaduto. Tra i volontari del Rione Santa Maria, di cui Stefano è stato per lungo tempo presidente ed autentico factotum.

Si tratta di un gesto cretino di chi, evidentemente non conosce la storia più recente della città di Pescia. Una ragazzata, comunque ingiustificabile. Il Rione Santa Maria, ha dichiarato che già dai prossimi giorni sarà rimesso l’adesivo che raffigura la sagoma di Stefano.