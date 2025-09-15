Un ottimo Pescia espugna Altopascio e ora il passaggio del turno si deciderà nel derby

Esordio positivo per il Pescia che si impone 2-1 in trasferta sul campo di Altopascio contro i padroni di casa dell’Academy; appuntamento valido per la seconda giornata di Coppa Toscana.

La sfida si sblocca al.20′ con Tognotti bravo a finalizzare il cross di Puccini ed insaccare a porta sguarnita. Intorno alla mezz’ora nuova occasione per i rossoneri ma l’azione sfuma per il mancato appuntamento degli avanti di mister Martini. Il rammarico per il gol mancato dura appena 3′ perché al 37′ il Pescia raddoppia con Rossano con un perfetto diagonale.

Nella ripresa i locali entrano in campo con ben altro piglio e al 55′ accorciano su calcio di rigore trasformato da Harch. Sarà l’unica azione pericolosa perché i pesciatini tengono ben salde le mani sul manubrio e in più di un’occasione sfiorano la terza segnatura.

Il passaggio del turno sarà quindi deciso dalla sfida contro il Chiesina del 1 ottobre allo stadio dei Fiori.