PESCIA VINTAGEMANIA per un tuffo negli anni ’60-’70

Domenica è Pescia Vintagemania sotto la volta del Vecchio Mercato dei Fiori, indicato, per l’occasione, come “Pescia Expo”.

Un centinaio gli espositori e sarà piacevole passeggiare tra le colorate bancarelle di abbigliamento usato, bigiotteria, giocattoli, accessori per la casa e la persona, calzature, dischi in vinile, musicassette, cd, vecchi impianti stereo, videogiochi libri, fumetti, handmade, modernariato, collezionismo, hobbistica e altro ancora.

Un tuffo nel passato a partire dagli anni ’60 e ’70 con la moda, il modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo.

Per rendere la manifestazione più invitante e per darle ancora di più l’aspetto di una vera e propria festa del vintage, il programma verrà arricchito con la musica e l’animazione degli anni di fine millennio scorso, proposta da Ringo, storico DJ della mitica discoteca Concorde.

L’ingresso sarà gratuito dalle 9 alle 19.

“PESCIA VINTAGEmania” potrebbe tornare, come appuntamento fisso, tutti i mesi alla terza domenica, arricchendo la città di una nuova , interessante manifestazione.