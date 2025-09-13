DHARMONY FEST: CONCERTO LIRICO al Conservatorio di San Michele

Domani, domenica 14 alle 21 presso la Pinacoteca Conservatorio di San Michele, DHARMONY FEST: CONCERTO LIRICO con le musiche di Puccini, Verdi, Donizetti, Offenbach, Gounod, Handel, Rachmaninoff, Bellini, Rossini, Cilea.
Piotr Yanchuk, pianista, Paolo Breda Bulgherini, basso, Diana Kirienko, soprano, Mihailo Slavnic, tenore, Sarah Chirichi, soprano, Matteo Benvenuti, tenore, Yonah Bion, soprano.

