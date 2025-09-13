Domani, domenica 14 alle 21 presso la Pinacoteca Conservatorio di San Michele, DHARMONY FEST: CONCERTO LIRICO con le musiche di Puccini, Verdi, Donizetti, Offenbach, Gounod, Handel, Rachmaninoff, Bellini, Rossini, Cilea.
Piotr Yanchuk, pianista, Paolo Breda Bulgherini, basso, Diana Kirienko, soprano, Mihailo Slavnic, tenore, Sarah Chirichi, soprano, Matteo Benvenuti, tenore, Yonah Bion, soprano.
DHARMONY FEST: CONCERTO LIRICO al Conservatorio di San Michele
Domani, domenica 14 alle 21 presso la Pinacoteca Conservatorio di San Michele, DHARMONY FEST: CONCERTO LIRICO con le musiche di Puccini, Verdi, Donizetti, Offenbach, Gounod, Handel, Rachmaninoff, Bellini, Rossini, Cilea.