CERCATORE DI FUNGHI SI INFORTUNA. A Cisanello in elicottero

E’ successo a Villa Basilica
Una squadra dei vigili del fuoco di Lucca è intervenuta nella mattinata di venerdì per soccorrere un cercatore di funghi infortunatosi nei boschi sopra Pariana.
Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Lucca ed il Soccorso alpino, per imbarellare l’uomo che è stato poi verricellato dall’elicottero Pegaso.
A causa della fitta vegetazione, per consentire la manovra, è stato necessario tagliare alcune piante. L’infortunato è stato quindi elitrasportato all’ospedale di Cisanello