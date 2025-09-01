GAIA, BELLA TUTTI I GIORNI. In corsa per la fascia di Miss Italia. Le foto

La pesciatina Gaia Pardini è MISS TOSCANA.

Insegue ora la fascia di Miss Italia, nella finalissima di lunedì 15 settembre a Porto San Giorgio nelle Marche, in diretta su RaiPlay, condurrà Nunzia De Girolamo.

Gaia, che appena qualche giorno fa aveva vinto la corona di Miss Cinema Toscana, è stata eletta a Capoliveri, località esclusiva dell’Isola d’Elba.

GAIA TUTTI I GIORNI ►►► Capelli scuri, occhi marroni, è alta 1,74. Gaia ha 23 anni. E’ nata a Genova, risiede a Pescia dall’età di 6 anni. Gaia sta ultimando la tesi per la laurea in Scienze del Servizio Sociale all’Università di Firenze. Da grande vorrebbe lavorare nei centri che si occupano di violenza sulle donne o come assistente sociale. “Sono nata per aiutare gli altri dal punto di vista psicologico e sociale”, ha detto Gaia a il Cittadino.

Intanto, per pagarsi gli studi, lavora come impiegata amministrativa al pronto soccorso di Pescia.

E’ affezionatissima alla sua famiglia, mamma Francesca, babbo Andrea e la sorella Alice, ed alle cugine di Genova… . “Allontanarmi da Genova è stata durissima -ha detto- ma ora, per quanto legata alla città ligure, non mi muoverei mai da Pescia. Qui ho tantissimi amici e amiche, mi piace la mia città…”.

“Non seguo alcuna dieta, mangio di tutto, anche un cornetto con la Nutella se mi va -sorride Gaia-. Mi piace stare in compagnia. In amore e in amicizia sono selettiva, poi però do tutta me stessa, senza freni”.

Gaia è in partenza per le Marche dove lunedì 15 settembre si terrà la finalissima di Miss Italia. L’evento sarà condotto da Nunzia De Girolamo e sarà trasmesso in diretta su RaiPlay. Luca Silvestrini

Le foto sono state fornite da Gaia a il Cittadino – Marco Chiti Photografer