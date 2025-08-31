LA DAMA PIU’ BELLA. In gara il San Michele. Giuria, ospiti d’eccezione

Sabato 6 settembre i rioni pesciatini metteranno da parte invidie e avversità, sempre comunque con fare goliardico, e saranno uniti nel tifare la dama del Rione San Michele che rappresenterà Pescia nella 24^ edizione de “La Bellezza e l’Eleganza della Donna nel Medioevo e nel Rinascimento”, in piazza Mazzini dalle ore 21.

Pescia ha vinto il Concorso nel 2004, 2009, 2011 nella sezione Medioevo. E, in anni più recenti, nel 2017 con la dama del San Francesco, Daria Gazzillo e nel 2019 con la più bella del Rione San Michele, Martina Remorini entrambe nella sezione Medioevo.

La dama del San Michele dovrà vedersela con le dame di gruppi nazionali e internazionali: Associazione Corsa dell’Anello di Narni, Città di ausburg germania, Contrada Alfiere Bagno a Ripoli, Asd antica scherma di Altopascio, Agia Associazione Marliana, Querceta Palio dei Micci e Pro loco Montopoli Valdarno.

GIURIA ►►► In giuria ci saranno: Mirco Rocchi di Prato costumista e scenografo, Cristina Pantera in rappresentanza della Fondazione Caripit, Roberta Benini di Volterra presidente del comitato regionale delle revocazioni storiche, Federico Eligi consigliere del Presidente della Regione Toscana per le rievocazioni storiche, Alina Coraci assessore alla cultura del Comune di Pescia, Alessandro Benassai sbandieratore tra i migliori in Italia e esperto di rievocazioni storiche e Emilia Marcori insegnante di Storia dell’Arte in rappresentanza dell’Istituto Sismondi-Pacinotti.

MADRINA ►►► Sarà Giulia Capocchi, volto amato della televisione italiana e conduttrice di Linea Verde su Rai Uno. Pesciatina di origine. CLICCA QUI

OSPITE D’ECCEZIONE ►►► Federico Quaranta, voce inconfondibile di Decanter su Rai Radio2 e volto televisivo. CLICCA QUI Luca Silvestrini