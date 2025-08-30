SVELATO IL MURALE PER STEFANO. “Scommessa di pochi, realtà di molti”. Le foto

E’ stato svelato il murale in mattonelle pitturate che ritrae l’amico Stefano Vezzani. L’opera muraria, della misura di circa 80 cm per 120, è stata installata in via Cavour, nel tratto di strada che collega il ponte del Duomo con la Cattedrale. Luoghi tanto cari a Stefano…

Sul murale è raffigurato, stilizzato, Stefano esultante, la Cattedrale e le bandiere del Santa Maria.

All’inaugurazione del murale erano presenti Linda, la moglie di Stefano, i parenti e tantissimi amici e volontari del quartiere biancorosso e di altri Rioni.

La data di oggi, 30 agosto, non è casuale. I supporter del quartiere biancorosso festeggiano il consueto Party Bianco Rossoper sostenere gli arcieri che saliranno, domenica 7 settembre, sulla pedana di tiro in piazza Mazzini per la 48esina edizione del Palio.