S-Passo al Museo, campi settembrini
Da lunedì 1 a domenica 14 settembre diversi musei della Toscana aprono le porte a bambini e ragazzi che vogliono divertirsi in maniera diversa.
I campi settembrini museali, a cura di educatori qualificati, includono laboratori ludico-didattici, attività di scoperta dei territori e di riscoperta delle tradizioni.
Per i soci Coop 10% di sconto sul costo del singolo campus.
https://www.regione.toscana.it/-/s-passo-al-museo-campi-settembrini
Musei della Toscana aperti per bambini e ragazzi
