AGRUMI, IL VIAGGIO IN ITALIA. Presentazione libro di Tintori, sabato 20 settembre

Sabato 20 settembre alle 10 sarà presentato il libro Il viaggio degli agrumi in Italia scritto a quattro mani da Paola Fanucci e Alberto Tintori, percorsi e curiosità di cultivar regionali.

“Ci sono frutti che parlano più di mille parole. Dietro ogni scorza d’arancia o profumo di zagara, si nasconde un ricordo, un paesaggio, una storia familiare.

Questo libro è una mappa emozionale e culturale, che intreccia tradizioni contadine, saperi antichi e esperienze sensoriali in un unico, sorprendente itinerario tra le regioni italiane. Dalla luce accecante dei limonieti della Costiera Amalfitana al profumo notturno dei Fiori d’arancio della Liguria, ogni pagina è un invito a riscoprire il significato profondo di un frutto che è cultura, memoria e identità appunto il volume ideale per chi ama i viaggi autentici le storie locali, la biodiversità italiana e i legami invisibili tra natura e memoria. Lasciati guidare dal profumo degli agrumi“.