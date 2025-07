Risanamento acustico del piano viario sulla SR 435. Lavori dalle 21 alle 6. Il programma

Da stasera 21 luglio a venerdì 8 agosto, o comunque fino al termine dei lavori, con orario dei lavori previsto dalle 21 alle 6 sarà modificata temporaneamente la circolazione sulla SR. 435 Lucchese a Ponte all’Abate per il risanamento acustico del piano viario.

Durante tale fascia oraria sarà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico.

Specificatamente:

Lunedì 21

I lavori interesseranno la SR 435 lucchese nel tratto compreso tra via delle Molina e l’incrocio con la SP 12 delle Cartiere.

In tale occasione sarà istituito l’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti dalla SP 12 delle Cartiere;

Martedì 22

I lavori interesseranno la SR 435 lucchese nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 12 delle Cartiere e la rotatoria della via Panoramica SP12 bis. In tale occasione l’intersezione semaforica della SP 12 delle Cartiere con la SR 435 lucchese , sarà chiusa al transito; Lungo via della SP 12 delle Cartiere sarà disposto il doppio senso di circolazione nel tratto compreso tra l’intersezione con la SR 435 lucchese e l’intersezione con via Panoramica SP 12 bis.

Saranno chiuse al transito l’intersezione tra la SR 435 lucchese e via San Vittori e tra la SR 435 lucchese e via di Sondolo.

In via di Sondolo sarà istituito il doppio senso di circolazione e l’accesso sarà consentito solo dalla SP 12 delle Cartiere o via del Casone.

Il transito di via Pasquinelli, in uscita da Collodi, sarà deviato in via di Confine che sarà posta temporaneamente a doppio senso di circolazione, con divieto di sosta dal civico 27 fino a via Pasquinelli.

Mercoledì 23

Proseguiranno i lavori lungo la SR 435 lucchese nel tratto compreso tra l’intersezione con la SP 12 delle Cartiere e la rotatoria della via Panoramica SP12 bis.

Sarà istituito il senso unico alternato dall’intersezione con la SP 12 delle Cartiere alla rotatoria della via Panoramica SP12 bis. Chiusura al transito dell’intersezione tra la SR 435 lucchese e via di Sondolo, nuovamente a doppio senso di circolazione.

Giovedì 24 e venerdì 25

Verrà effettuata l’asfaltatura della rotatoria, posta tra SR 435 lucchese e via Panoramica SP 12 bis.

Da lunedì 28 a venerdì 8 agosto

I lavori interesseranno il tratto della SR 435 lucchese, dalla rotatoria posta tra SR 435 e via Panoramica SP 12 bis fino alla fine del centro abitato di Ponte all’Abate all’ altezza del Ristorante Mangiafuoco.

La circolazione sarà regolata mediante senso unico alternato con i

mpianto semaforico.