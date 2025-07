Sabato 26 luglio è festa in via di Zei ad Alberghi. L’associazione civile circolo ricreativo “Popolo di Alberghi” in collaborazione con il Comune di Pescia organizza “Nottalberghi“. A partire dalle 18 a torna la notte più pazza dell’anno con un programma ricco di sorprese. Stand gastronomici e artigianali e soprattutto tanto divertimento con spettacoli, intrattenimento e musica dal vivo con il Dj set Massimo Bani.