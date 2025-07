Open day al Centro per l’impiego. Le figure richieste

Il Centro per l’impiego di PESCIA organizza per martedì 29 luglio dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 16,30 OPEN DAY under 30 mirato a raccogliere la disponibilità e i cv di persone interessate a lavorare nel settore elettromeccanico/informatico/chimico.

Le candidature saranno segnalate ad aziende del territorio per attuali o imminenti ricerche di personale.

Le persone interessate possono:

1) candidarsi dal Portale Toscana lavoro: https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro/cittadini/offerteLavoro.xhtml?q=6878ac7f66b8627af0b54733

2) prenotare un colloquio inviando il CV alla mail preselezione.pescia@arti.toscana.it

3) presentarsi direttamente con il CV al Centro per l’Impiego di PESCIA nella data e orari indicati