FEDERICO ROSELLINI, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia

Federico Rosellini è stato eletto presidente dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia.

Sostituisce Cecilia Turco recentemente dimessasi per motivi personali.

Rosellini, 51 anni a novembre, si è laureato in Giurisprudenza nel 1999. Acquisisce un’esperienza specifica nell’ambito del contenzioso giudiziario civile, commerciale e giuslavoristico. E’ consulente legale di PMI per la predisposizione e realizzazione di governance e per la gestione delle risorse umane. Membro della Commissione Consultiva istituita dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato per lo svolgimento di funzioni in materia di regolamentazione del mercato nonché membro del consiglio della camera arbitrale della Camera di Commercio di Pistoia-Prato.

Ha lo studio a Pescia, in piazza Matteotti.

Con Federico Rosellini, nel Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pistoia, ci sono: Francesca Bonfiglioli, Francesca Ariodante, Lucia Biagini, Matteo Cabigiosu, Claudia Geri, Lorenzo Mazzone, Anna Napoli, Lorenzo Pratesi, Giovanni Sarteschi, Elena Gelli.

Il consiglio dell’ordine resterà incarica fino a dicembre 2026.

A Federico vanno le congratulazione della nostra redazione.