VAGAVA SENZA META in stato confusionale. Soccorso in buona salute

Nel tardo pomeriggio di lunedì un uomo sulla sessantina che vagava da ore nel centro cittadino è stato soccorso in zona Valchiusa dai volontari e dai sanitari della Pubblica Assistenza.

L’uomo era in stato di ebbrezza e confusionale. Aveva difficoltà a spiegare i motivi per cui si trovasse in quel posto.

Il coordinamento tra forze dell’ordine e enti sociali ha però consentito in breve tempo di accertare che il signore è ospite di una residenza per anziani della città, da dove appunto si era allontanato dopo pranzo. Lì è stato accompagnato e preso in carico dagli assistenti sanitari della struttura.