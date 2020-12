Auto sbanda in via Amendola. Distrutto cortile di un bar

Tanta paura ma per fortuna nessun ferito.

Nella tarda mattinata di lunedì un conducente ha perso il controllo della propria auto ed è andato a sbattere contro il giardinetto in legno dove sono i tavolini del bar Gran Caffè in via Amendola, distruggendolo.

L’auto stava percorrendo via Amendola in direzione sud quando, per una distrazione o per altro motivo ancora in corso di accertamento, ha dapprima invaso la corsia opposta poi ha praticamente divelto le staccionate del piccolo cortile prospiciente la strada.

Fortuna ha voluto che in quel momento non vi fosse alcun cliente o passante fuori. L’auto ha poi proseguito la corsa danneggiando due auto in sosta.

“Ero in cucina, stavo preparando la pizza -ha detto Cinzia che con Mimmo gestisce il locale-, “quando ho sentito un gran boato. Lì per lì non ho immaginato cosa potesse essere accaduto poi siamo usciti ed abbiamo visto tutto quel disastro”. Per fortuna nessuno si è fatto male.