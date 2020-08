Tre anni del Cittadino. Buon compleanno a chi come noi…

Tre anni fa, il 26 agosto 2017, nasceva questo quotidiano online, tutto pesciatino, www.ilcittadinopescia.it.

La decisione fu presa dopo che molti lettori avevano sollevato l’esigenza di mettere un po’ di ordine nelle notizie di cronaca pesciatina.

L’obbiettivo era ricreare un luogo esclusivo in cui ogni pesciatino potesse sentirsi a casa sua. L’idea non fu nostra, ma di Sergio, anni fa, quando già pensava a “due fogli, da stampare e mettere in edicola ogni giorno, con articoli che riguardano solo Pescia”. Lo diceva spesso, soprattutto in quei giorni quando i suoi pezzi su Pescia non trovavano spazio sull’amata La Nazione.

Ci siamo dati da fare e crediamo di aver fatto un buon lavoro. Ce ne stiamo lontani da facili strumentalizzazioni, non ci facciamo tirare per la giacchetta ma piuttosto intendiamo continuare a coinvolgere ed appassionare.

I nostri lettori, per primi, hanno letto del primo caso di coronavirus a Pescia, della morte ingiusta di Silvia Tamarri, della storia d’amore di Sergio e Nicoletta…per sempre insieme. Abbiamo raccontato la fantastica esperienza di Edoardo, in volo nei cieli del Texas, e la storia del ghanese Joe Alfred Duncan, centrocampista della Fiorentina che abita nella nostra città.

Recentemente abbiamo raccontato, ahinoi!, anche delle premature scomparse di tanti amici, Carlo Corradini e Mario Berrettini, per citarne alcuni. E di tanti pesciatini protagonisti in Italia e nel mondo, nel lavoro e nello sport.

I numeri? Eccoli: ogni mese gli articoli letti oscillano tra i 200mila e i 300mila e il numero dei lettori, ovvero i cosiddetti utenti unici, è di oltre 40mila ogni mese. Insomma, non ci leggono solo a Pescia…

Vogliamo ringraziare alcuni amici, titolari di imprese, che per primi, “al buio” verrebbe da dire, hanno creduto in questo progetto e hanno contribuito all’avvio del quotidiano on-line. Speriamo che in futuro anche altre aziende possono supportarci.

E l’amico Enrico Parrini grazie al quale abbiamo importato a Pescia i doodle di Google, ovvero alterazioni speciali e temporanee della copertina del sito destinate a commemorare festività, eventi, traguardi e personaggi storici.