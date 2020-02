Primo caso di coronavirus a Pescia. È un informatico quarantanovenne

È un informatico quarantanovenne, residente tra Veneri e Collodi, il primo contagiato del nostro territorio. L’uomo era per motivi di lavoro in Lombardia nei giorni scorsi. Rientrato in Toscana ha immediatamente cominciato a manifestare i primi segni di influenza. Autonomamente e responsabilmente si è messo in “isolamento” nella propria abitazione, fino a che i sintomi non sono somigliati sempre più a quelli tipici del coronavirus ed ha avvertito i sanitari. L’uomo è ora in isolamento all’ospedale di Pistoia.

Ieri mattina, lunedì, a seguito di un picco febbrile, ha contattato le strutture sanitarie che gli hanno mandato un’ambulanza del 118 a casa per portarlo, in isolamento, in ospedale a Pistoia per tutti gli accertamenti. L’uomo al momento è in buone condizioni di salute, in isolamento nel reparto di malattie infettive.