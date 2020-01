Addio Mario, il dottore dei bambini. Giovedì l’ultimo saluto

Il dottor Mario Berrettini si è spento nella mattinata di martedì per l’aggravarsi di una brutta malattia. Berrettini è stato per decenni il “dottore dei bambini“, pediatra di famiglia, ovvero il medico di fiducia di tantissimi bambini e ragazzi da 0 a 14 anni.

La salma è esposta nella piccola chiesa di San Lorenzo a Cerreto, in località San Lorenzo. I funerali si terranno giovedì alle ore 15 nella chiesa di Pariana, a Villa Basilica, suo paese d’origine. Per raggiungere la piccola località si deve transitare da via delle Cartiere fino a Botticino, proseguire poi per Biecina, da cui inizia la strada che sale fino ai 585 metri sul livello del mare dove l’antico centro montano è posto.

Il feretro sarà tumulato nel piccolo cimitero del paese.