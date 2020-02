Abita a Pescia il ghanese acquistato dalla Fiorentina

Abita a Pescia il neo acquisto della Fiorentina, il ghanese Joe Alfred Duncan. Il centrocampista è arrivato nel team viola dal Sassuolo durante la sessione di calciomercato invernale.

Durante l’incontro con la stampa, un giornalista gli ha chiesto perché avesse scelto proprio la Fiorentina e cosa significasse per lui tornare in Toscana. Duncan ha risposto dicendo che “la Fiorentina ha tutto quello di cui un giocatore ha bisogno, società e pubblico. Speriamo di riuscire a toglierci qualche soddisfazione“. Quanto alla Toscana, ha detto: “Abito a Pescia e indossare la maglia viola è sempre stato un sogno, è come giocare per la mia famiglia”.

E allora…forza Duncan!