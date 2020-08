Incarico d’élite per Ennio Pollastrini

Il pesciatino Ennio Pollastrini, attuale direttore sportivo dei Giovani Via Nova, sarà il nuovo responsabile scouting per la Toscana della Reggiana calcio, neo promossa in serie B. <I primi contatti sono iniziati pre-Covid con il loro Direttore Generale e successivamente al lockdown e alla loro promozione sono stato chiamato in sede a Reggio Emilia dove mi è stato presentato il capo scouting in Italia, Davide Cocchi. Con lui abbiamo affrontato vari argomenti e mi sono stati illustrati i loro progetti e la settimana scorsa abbiamo definito il nuovo incarico – ha detto con entusiasmo Pollastrini. Continuerò al tempo stesso il lavoro con i Giovani Via Nova dove gestisco il centro sportivo La Palagina, l’organizzazione e i tornei>.

Foto fonte Toscanagol