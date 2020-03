Sospeso il pagamento dei tributi. Pagamento entro il 30 giugno

“Non si possono annullare i tributi comunali, la legge vigente lo impedisce e il Comune che dovesse procedere in tal senso incorrerebbe in veri e propri reati con conseguenze penali e amministrative”.

Lo ha detto il sindaco Giurlani, in risposta ad una delle richieste dei consiglieri di opposizione, che ringrazia per la collaborazione. “Il provvedimento emanato nella giornata di giovedì 26 marzo prevede la sospensione fino al 31/05/2020 dei versamenti dei tributi comunali nonché di rate inerenti i servizi a domanda individuale (per esempio asilo nido, refezione e trasporto scolastico, ecc.). I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. La sospensione di cui sopra opera anche per i versamenti della Cosap temporanea a carico degli ambulanti del mercato settimanale”.