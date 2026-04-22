Il poligono di Lucca è terra di conquista per il TSN Pescia

Si è disputato al poligono di Tiro a Segno di Lucca la 3° prova Regionale con le armi ad aria compressa e la 1° prova Regionale con le armi a fuoco, ambedue valevoli sia per il campionato Italiano delle Sezioni che per i campionati Nazionali individuali, delle seguenti categorie: Giovanissimi Allievi, Ragazzi, Juniores, Seniores, Donne Master e Veterani.

La compagine pesciatina non ha tradito le aspettative e si è presentata sulle linee di tiro lucchesi in splendida forma facendo registrare un incremento di vittorie e buoni piazzamenti. Sono ancora i fratelli Silvestri i protagonisti della categoria C.10 allievi; Gioele si porta a casa una medaglia d’oro mentre Jacopo il bronzo. Quarto posto per Lapo Ercolini e sesto Ettore Rosellini.

Nella carabina dieci metri uomini, gruppo B, secondo posto per Federico Zingaropoli, bene anche Daniele Vannoni in C.10 uomini gruppo A che riporta a casa il bronzo. Chiudono la specialità carabina gli juniores Ilaria Fanucci, quarta, e Fabio Incerpi, quinto.

Molto bene anche il comparto pistola con il doppio oro del veterano Giuliano Cerchiai nella pistola libera a 50 metri e pistola a 10 metri. Oro in P.10 per Valentina Foscarina, donne gruppo B. Sul podio in seconda posizione la junior donne Emma Martelli, il senior Moreno Cesaretti nella specialità pistola libera a 50 metri e Lisa Masotti in P.10 donne gruppo A.

Fuori dal podio Giosuè Principe con due quinte posizioni sia in P.10 categoria ragazzi che in p. 10 sportiva.

Prossimi appuntamenti al poligono di tiro di Pietrasanta per la quarta prova regionale mentre a giugno andrà in scena il Campionato Regionale al poligono delle Cascine di Firenze.

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