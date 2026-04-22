CERAMICA & APERITIVO. Domenica 26 aprile, l’evento da non perdere

Domenica 26 Aprile | dalle 17:00 alle 19:00

Il Ristorante Da Arturo e Maruca a Vellano apre le porte a un’esperienza unica che unisce creatività e gusto: un workshop di ceramica con aperitivo incluso, perfetto per chi vuole staccare dalla routine e vivere due ore all’insegna dell’arte e del relax.

Protagonista dell’evento sarà proprio la ceramica che grazie alla collaborazione di Ceramiche Dall’Orto sarà possibile durante il corso decorare una tazza personalizzata, che verrà poi consegnata a fine workshop come ricordo speciale della giornata.

Il tutto accompagnato da un piacevole aperitivo con varie proposte di finger food pensato per rendere ancora più coinvolgente e conviviale l’esperienza.

E non finisce qui: per chi lo desidera, al termine del workshop sarà possibile fermarsi a cena e continuare la serata nel calore e nei sapori del ristorante.

Un’occasione perfetta per amici, coppie o anche per chi vuole concedersi qualcosa di diverso dal solito.

Per chi gradisse partecipare solo come osservatore, sarà il benvenuto con aperitivo.

Prenotazione obbligatoria per il corso di ceramica

Per informazioni e prenotazioni:

Da Arturo e Maruca 0572 503806

Ceramiche dall’Orto 342 3670174

Posti limitati – affrettati a prenotare!