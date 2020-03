Non rallentano i contagi in Toscana. Due nuovi casi positivi a Pescia. San Domenico nel “mirino”

Sono 254 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana a ventiquattro ore dal precedente bollettino, e 16 i nuovi decessi.

I ricoveri, ad oggi sono in totale 1.296, di cui 259 in terapia intensiva.

In provincia di Pistoia sono 17 i casi risultati positivi al Covid-19 in più rispetto a 24 ore fa. Tra questi ci sono anche due pesciatini. Si tratta di due uomini nati, il primo di 57 anni, stretto parente della coppia di coniugi di 83 e 76 anni già risultati positivi in isolamento domiciliare, e l’altro nel 1963, ricoverato in condizioni stabili al San Jacopo di Pistoia.

Sono da segnalare, sebbene residenti fuori comune, due operatori della casa di risposo San Domenico: un fisioterapista e un assistente sanitario.