Quale futuro? Volume su giovani e bisogno di politica

“Quale futuro?”, è il titolo del libro a cura di Giorgio Scrofani ed Edoardo Fanucci che raccoglie le riflessioni di quindici ragazzi e ragazze su temi chiave del loro e nostro futuro: istruzione, ambiente, Europa.

Ad accomunarli, una medesima visione: il recupero del significato originale della «politica» come gestione della polis, dello spazio comune; un insieme di voci che si esprimono non all’unisono, ma in polifonia. Non c’è una voce di parte: l’unica «parte» cui appartengono è quella del buon senso. È una voce politica nel senso di una naturale avversione all’indifferenza, non di una presa di partito, e si inserisce, a dimostrazione che i più giovani non sono necessariamente condannati alla disaffezione, nel rinnovato clima di attivismo segnato dai movimenti dei Friday for future e delle Sardine. “Che si tratti di un risveglio? Ne avremmo decisamente bisogno”, scrive Scrofani.