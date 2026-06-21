DOPPIO BINARIO. Due casi in uno per l’ispettore Carli. Il nuovo libro di Domenico Maselli

Venerdì 26 giugno alle 18 al Museo Libero Andreotti presentazione del poliziesco scritto da Domenico Maselli, DOPPIO BINARIO. Due casi in uno per l’ispettore Carli. “Due decessi, uno a Pisa e uno a Pontito, piccola frazione montana del comune di Pescia, in provincia di Pistoia. Due binari che viaggeranno inizialmente si binari paralleli e separati tra loro, per poi intrecciarsi dando origine a una serie di indagini che si snoderanno tra le province di Pisa, Lucca e Pistoia. Questo è il nuovo caso che si trova ad affrontare l’ispettore Andrea Carli.

Due casi dapprima archiviati, in seguito riaperti, dagli sviluppi impensabili.

Porteranno alla luce uno scenario inatteso, che Carli riuscirà a interpretare nel giusto modo, non senza difficoltà, trovando la chiave di lettura per giungere alla risoluzione”

Interverranno, oltre all’autore del libro, il Sindaco di Pescia Riccardo Franchi, Enrico Parrini, autore copertina, la docente Anna Maria Franchi, il giornalista Maurizio Gori.