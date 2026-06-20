Aperitivo al museo. Tre appuntamenti con arte e musica

L’Associazione Culturale Mamo’ e Claarte, in collaborazione con il Comune di Pescia, presentano un nuovo format dedicato all’arte, alla cultura e alla valorizzazione del territorio.

Aperitivo al Museo nasce con l’obiettivo di offrire un modo nuovo e coinvolgente di vivere la Gipsoteca Museo di Libero Andreotti, trasformando la visita in un’esperienza fatta di arte, musica, convivialità e scoperta.

Museo Libero Andreotti, ingresso dalle 20

2 luglio – Vernissage della mostra di Monica Simoni – Il Varco del Colore. DJ Set con Matteo Cerretelli

9 luglio – Mostra di Monica Simoni – Jazz Tenor Saxophone con Alessandro Ciampi

16 luglio – Vernissage della mostra di Giuseppe Linardi – Jazz Tenor Saxophone con Alessandro Ciampi

Durante tutte le serate sarà possibile visitare il Museo Libero Andreotti, le mostre contemporanee e lasciarsi sorprendere dal percorso “Visioni – l’arte che incontra la luce”.

Per info e prenotazioni: 347 6828164 (Claudia)