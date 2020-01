Nicolas finalmente sta bene. In Commissariato gioca con l’auto

Nicolas, il bambino di 7 anni e mezzo accidentalmente caduto dentro le acque gelide del fiume Pescia a Ponte Buggianese, domenica 22 dicembre, sta finalmente bene.

Il padre si era immediatamente tuffato anch’egli in acqua e per alcune centinaia di metri i due erano stati trascinati dalla corrente. Una volontaria, accorsa sul posto, si era prodigata per praticare il massaggio cardiaco al bambino, riportato sull’argine in stato non cosciente.

Nella giornata di venerdì Nicolas ha fatto visita al Commissariato di Polizia di Pescia. I genitori hanno voluto ringraziare la Polizia di Stato per il delicato lavoro svolto quotidianamente e soprattutto per l’umanità e la professionalità dimostrata dagli operatori che sono intervenuti sul luogo per fare luce su quanto accaduto.