TEMPERATURE ECCEZIONALI. Corteo annullato

A causa delle eccezionali temperature previste per la giornata dell’ingresso del nuovo vescovo Augusto Mascagna saranno apportate alcune modifiche al programma già annunciato, adottate al solo scopo di tutelare la salute e la sicurezza di tutti i partecipanti, con particolare attenzione alle persone anziane e più fragili.

L’intera manifestazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente TVL – TVLibera a partire dalle 15.15. Per questo motivo, si raccomanda alle persone anziane, fragili o con particolari condizioni di salute di seguire l’evento da casa, evitando la partecipazione alle iniziative all’aperto.

Al fine di ridurre l’esposizione diretta al sole, il corteo a piedi previsto dall’Ex Mercato dei Fiori fino a Porta Fiorentina è annullato.

Le iniziative programmate a Porta Fiorentina e Via Giusti si svolgeranno regolarmente, privilegiando le aree naturalmente ombreggiate per garantire condizioni di maggiore comfort ai partecipanti.