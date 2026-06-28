BENVENUTO A PESCIA VESCOVO AUGUSTO. “I fiori più belli siete voi…”

Il Vescovo Augusto Mscagna ha preso ufficialmente possesso della Diocesi di Pescia.

Intensa la giornata “pesciatina”, cominciata nella mattina di domenica, dapprima con la visita Santuario della Madonna della Fontenova di Monsummano Terme, poi, giunto a Pescia ha visitato l’Ospedale SS. Cosma e Damiano di Pescia e la RSA Villa Matilde – Istituto Don Bosco.

All’ex Mercato dei Fiori ha incontrato tantissimi giovani delle parrocchie della Diocesi e dei gruppi scout. “Siamo qui in questo mercato dei fiori ed i fiori più belli e del nostro futuro li video qui davanti a me: siete i nostri fiori“, ha detto.

Alle 16 presso Porta Fiorentina, il Vescovo ha ricevuto il saluto delle istituzioni civili. E’ stato accolto dai rappresentanti dei Rioni di Pescia e dai Canonici del Capitolo della Cattedrale, a testimonianza dell’abbraccio dell’intera comunità cittadina.

Poi alle 17 si è tenuta la celebrazione eucaristica con l’ostensione della Bolla Pontificia. Vescovo Mascagna ha indossato mitria e pastorale e raggiunto la cattedra episcopale.

Monsignor Mascagna è il ventesimo Vescovo di Pescia dalla costituzione della diocesi nel 1727, dopo il lungo periodo della Prelatura Nullius iniziato nel 1519.

Lo stemma episcopale di Vescovo Augusto Mascagna si presenta come una sintesi simbolica profonda di fede, territorio e missione pastorale, unificata dal motto latino “Surrexit Christus Spes Mea”.

Richiama al tempo stesso la sua storia, i suoi valori spirituali e il suo programma pastorale, e le sedi affidate alla sua guida pastorale.