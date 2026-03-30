FACILITATORI RELAZIONALI SI’, ma non a Pescia. Il rammarico di Giurlani

L’Ausl Toscana Centro ha comunicato i presidi di Pronto Soccorso nei quali a partire dalla scorsa settimana sono entrati in servizi i facilitatori relazionali. LEGGI QUI

L’iniziativa rientra nella sperimentazione del progetto regionale, che coinvolge anche altre aziende sanitarie e ospedaliere della Toscana. I facilitatori NON sono presenti nell’ospedale SS Cosma e Damiano di Pescia.

CHI SONO I FACILITATORI ►►► Il loro ruolo è quello di offrire supporto comunicativo a pazienti e familiari in attesa o in trattamento, contribuendo a ridurre situazioni di stress e tensione e affiancando il personale sanitario nelle attività di relazione con l’utenza.

Non svolgono compiti di diagnosi, cura o assistenza sanitaria, ma operano nella gestione relazionale dell’utenza, in particolare nelle interazioni tra la sala d’attesa e l’area di osservazione. I facilitatori relazionali hanno conseguito la laurea triennale in Psicologia, Educazione e formazione, Mediazione linguistica, Comunicazione, Servizi sociali o Scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace.

LA PREOCCUPAZIONE DI GIURLANI ►►► Perchè l’ospedale della Valdinievole è escluso dalla sperimentazione dei facilitatori relazionali? Si tratta di una cosa grave visto soprattutto il gran numero di accessi e la carenza di personale.