PROGETTO DENTRO L’OPERA. Le scuole al Teatro Pacini

Le classi terze e quarte dell’Istituto tecnico agrario Anzilotti, accompagnate dai loro docenti, hanno preso parte al Teatro Pacini a un’interessante iniziativa organizzata dall’Associazione Pescia Laboratorio Musicale, nell’ambito del progetto destinato alle scuole “Dentro l’opera”.

Il maestro Piero Papini ha diretto l’orchestra Mussinelli durante la messa in scena dell’opera di Gioachino Rossini “La cambiale di matrimonio”, farsa comica in atto unico, per la regia di Federica Calasso e Lorenzo Del Panta. Sei gli attori in scena, tra cui Chiara Prucher (soprano), nel ruolo di Fannì, e Zhiquan Li (tenore) in quello di Edoardo Milfort.

All’iniziativa hanno partecipato diverse classi delle scuole superiori di Pescia. Per l’Anzilotti si tratta della seconda esperienza con l’opera; lo scorso anno il triennio partecipò alla messa in scena del Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, sempre con la direzione del maestro Papini.