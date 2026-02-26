PIAZZA SANDRO PERTINI. La proposta di Brizzi e Giurlani

“Intitolare la Piazza dei Fiori del nostro Comune alla memoria di Sandro Pertini, Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985, figura esemplare della nostra storia e simbolo di integrità morale, impegno civile e profondo senso delle Istituzioni”.

E’ la proposta di Vittoriano Brizzi, Oreste Giurlani, Celeste Vassallo di Pescia Cambia.

“Ha servito lo Stato con coerenza e coraggio ed ha saputo essere Presidente di tutti gli italiani, dando un senso ed una vitalità nuova all’Istituzione Presidenza della Repubblica, uno dei pilastri della nostra Costituzione democratica“, hanno detto i tre.

L’intitolazione della Piazza dei Fiori a Sandro Pertini non intende solo “rendere omaggio alla sua figura storica, una delle più alte della Repubblica Italiana, protagonista della Resistenza, padre costituente, difensore della libertà ed esempio di dedizione alle Istituzioni democratiche, ma rappresentare anche un segno molto significativo per le nuove generazioni, affinché possano conoscere ed ispirarsi ad azioni ed atti di virtù civica e di etica pubblica”.