RISTORANTE DA ARTURO E MARUCA a Vellano. Novità 2026

Sabato 28 Febbraio parte la nuova stagione di Da Arturo e Maruca con una grossa novità per il 2026!
Dopo gli apprezzamenti ricevuti negli anni passati per la location, la proprietà ha voluto rinnovarsi e sorprenderVi nuovamente, investendo ulteriori risorse per valorizzare il nostro territorio, differenziando l’offerta culinaria.
Sono stati individuati professionisti della cucina di mare, riuscendo a coinvolgerli nel nuovo ed ambizioso progetto.
Proprio per questo a partire dal 28 di Febbraio, presso la struttura di Vellano si potranno degustare piatti di pesce preparati sapientemente dal nuovo Chef originario di Lido Di Camaiore e dai suoi fidati collaboratori.
Naturalmente oltre alle proposte di pesce, saranno a disposizione dei commensali anche piatti di terra.
