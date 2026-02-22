LA CAMBIALE DI MATRIMONIO di Rossini al Pacini il 28 febbraio. La prevendita

Prosegue anche per il 2026 l’attività lirica del Teatro Pacini, a cura dell’Associazione Culturale Pescia – Laboratorio Musicale A.P.S. Dopo la produzione dell’opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, andata in scena il 14 e 15 febbraio 2025, il prossimo titolo che sarà allestito e rappresentato è La Cambiale di Matrimonio di Gioachino Rossini, preceduto da alcuni brani dalle Soirées Musicales dello stesso compositore, nella versione per voce ed orchestra.

Alla produzione del titolo rossiniano, l’associazione promotrice ha attivato il laboratorio “Dentro l’Opera”, rivolto a studenti e docenti degli istituti superiori di Pescia con lo scopo di far conoscere i vari aspetti dell’opera lirica e tutte le forme d’arte che essa include.

La Cambiale di Matrimonio sarà rappresentata infatti per le scuole che hanno partecipato al laboratorio “Dentro l’Opera” la mattina del 27 febbraio, mentre per il 28 febbraio, alle ore 21,15, è programmata la recita per tutta la cittadinanza. Un’occasione da non perdere vista la giocosità dell’opera data dagli equivoci e dagli intrighi amorosi che si risolvono sempre con lieto fine.

Il cast vocale impegnato è ancora una volta coperto da giovani cantanti, tutti di area toscana, accompagnati al debutto secondo un’etica professionale formativa e corretta. La compagine orchestrale impegnata è l’orchestra da camera Carlo Alfredo Mussinelli, sotto la direzione del M° Piero Papini, mentre la regia e l’ideazione dei costumi sono affidati rispettivamente a Lorenzo del Panta e Federica Calasso. Da sottolineare inoltre è la partecipazione del Liceo Artistico Berlinghieri di Pescia che, sotto il coordinamento del Prof. Antonio Cavotta, ha realizzato degli elementi di scena, che hanno contribuito ad esaltare gli aspetti comici e divertenti de La Cambiale di matrimonio.

►►► La prevendita dei biglietti per la recita del 28 febbraio è affidata all’Ottica Brandinelli, Piazza Mazzini n. 16 Pescia, tel. 0572476209.