CESTISTICA contro il fanalino Pisa per definire la griglia play off

Reduce dall’ampio successo infrasettimanale contro il CMB Carrara la Cestistica si sposta lunedì sera alle 21,15 sotto la Torre Pendente per affrontare il fanalino di coda Cus Pisa. I pisani nel corso della stagione hanno cambiato per ben due volte la guida tecnica, prima con Dari poi con Giuntoli, ottenendo nel girone di ritorno tre vittorie su sei uscite rientrando cin decisione nella corsa a giocarsi i play out. Seppur ultimi con 10 punti sono preceduti da un quartetto nello stretto giro di 4 punti che coinvolge Basket Legends Carrara e Vela Viareggio con 12, Castelfranco e CMB Carrara con 14; due retrocederanno.

Dalla trasferta pisana coach Pellegrini spera di poter trarre dei benefici e con i play off ormai assicurati puntare al miglior piazzamento che vedrà coinvolte le prime otto classificate. La Cestistica attualmente occupa la terza piazza con 30 punti.