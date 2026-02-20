PESCIA tra le mura amiche per un pronto riscatto e il tabù stadio dei Fiori

Appuntamento casalingo per il Pescia che ospita il Castiglione. I rossoneri, reduci dall’inaspettato pareggio esterno contro il fanalino di coda Fornaci, sono chiamati ad un pronto riscatto ma soprattutto alla vittoria, quei tre punti che mancano dalla 12° giornata.

I pesciatini, attualmente con 38 punti, sono in lotta per l’ultimo posto nella griglia play off in compagnia del Ghivizzano, preceduti dal Molazzana con 39 e Cintolese con 40. Più distanti Chiesina Uzzanese e New Team, rispettivamente con 43 e 45.

Da tenere di conto l’inserimento del meccanismo della cosiddetta “forbice” nel caso di distacco di 10 o più punti tra la 2^ e la 5^ e tra la 3^ e la 4^ squadra classificata. Se ci sono 10 o più punti tra la 2^ e la 3^ squadra classificata, i play off all’interno di quel girone non vengono disputati e la 2^ classificata risulta la squadra vincente

Di fronte troveranno una compagine, terz’ultima con 17 punti, immischiata nella lotta play out e alla ricerca di quella spinta necessaria per giocarsi le speranze salvezza diretta, oggi distante 6 punti, con 23 punti Cascio e Borgo a Buggiano.