Tiratori pesciatini protagonisti alla prima uscita di Siena

È andata in scena a Siena, all’impianto Torre Fiorentina, la prima delle cinque prove Regionali valide per le ammissioni ai campionati Italiani individuali e a squadre. Ottima la prova degli atleti pesciatini con i fratelli Silvestri sugli scudi che si sono aggiudicati due medaglie, una d’oro con Gioele e una d’argento di Jacopo con 282,6. Bronzo per Emma Martelli in P.10 Junior donne e Ilaria Fanucci in C. 10 Junior Donne. Chiude il medagliere Giuliano Cerchiai in P.10.

Purtroppo è mancato un pizzico di fortuna per Moreno Cesaretti, quarto in P.10 uomini. Molte le quinte posizioni rispettivamente per Giosuè Principe sia in P.10 che in P.10sp ragazzi, Lapo Ercolini in C.10 allievi, Grazia Carreri in P10 donne. Seguono Daniele Betti, Matteo Calamari e Gabriele Scalone tutti un P. 10 Uomini. Bene anche per Ettore Rosellini in C.10 Allievi, Elia Giacometti in P.10 Junior e Lisa Masotti inP.10 Donne.